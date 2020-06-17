МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, обновив таким образом исторический рекорд, достигнутый на прошлой неделе, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 0,2 миллиона баррелей. Показатель прошлой недели в 538,1 миллиона баррелей побил прошлый исторический рекорд в 535,5 миллиона баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 2,6 миллиона баррелей, до 46,8 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 257 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя менее чем на 0,1 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов за ту же неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, составив 174,5 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 2,4 миллиона баррелей.

Наконец, стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 651,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 12 июня, сократилась на 600 тысяч баррелей в сутки — до 10,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.

Таким образом, падение продолжается уже много недель подряд. В среднем за последние четыре недели добыча составила 11,05 миллиона баррелей в сутки.

Более точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за апрель станет известен в конце июня. В январе 2020 года добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,744 миллиона, в марте — 12,716 миллиона баррелей. В 2019 году добыча в среднем составляла 12,232 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 июня в ежемесячном краткосрочном прогнозе понизило прогноз добычи нефти в стране на 2020 год на 130 тысяч баррелей в день — до 11,56 миллиона баррелей, а на 2021 год — на 60 тысяч баррелей, до 10,84 миллиона баррелей в день.