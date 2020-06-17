МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ понимает, что добыча нефти в США может вырасти по мере восстановления рынка, но у альянса нет необходимости как-то этому препятствовать, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается сланцевой добычи, мы видим сегодня, что при очень низких ценах, которые были в апреле, да и в марте, сланцевая отрасль получила очень серьезный удар. Там, наверное, большая часть идет сокращений, чем даже в рамках сделки ОПЕК+ относительно собственной добычи", — сказал Новак в интервью агентству Блумберг.

"Конечно, мы все прекрасно понимаем, что при росте цен и более стабильном рынке ситуация будет выпрямляться и будет добыча восстанавливаться. Это же качается и нашей сделки, у нас постепенное будет сокращение квот. Поэтому надо к этому относиться спокойно, смотреть, как будет развиваться ситуация, смотреть за балансом спроса и предложения и также оперативно мониторить, реагировать на ситуацию на рынке. Но при этом мы, естественно, никаких отдельных действий против сланцевой нефти не можем делать, в этом нет необходимости, это рыночная ситуация", — заявил министр.

ОПЕК в своем июньском прогнозе сообщила, что ожидает падения добычи нефти в США в 2020 году на 1,13 миллиона баррелей в сутки, до 11,1 миллиона баррелей в сутки.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.