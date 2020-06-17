МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия считает для себя комфортной стоимость нефти в районе 50 долларов за баррель, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Наш бюджет был сформирован при цене 42,5 доллара за баррель Urals. И сегодня, учитывая премию к Brent, мы находимся как раз примерно на уровне того, что наш бюджет сбалансирован. Конечно, более высокое повышение цены дает нам возможность зачислять средства в резервный фонд, это дополнительный плюс… Но сильно высокие цены — это тоже плохо, потому что они снижают спрос на энергоносители, привлекают в отрасль неэффективные инвестиции, создают избытки и формирует следующий кризис", — сказал он в интервью Блумберг ТВ.

"Поэтому нам это тоже нужно, наверное, учитывать. Мы считаем вообще для себя комфортные цены, и в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года они в среднем составляют 50 долларов. То есть, я думаю, это тот диапазон, который в принципе может быть взят за основу с точки зрения балансировки", — добавил министр.