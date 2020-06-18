МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), созданного для оценки соблюдения альянсом соглашения о сокращении добычи нефти и выработке рекомендаций по его корректировке, началось в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Страны ОПЕК+ ранее решили проводить заседания JMMC ежемесячно до конца 2020 года. Председателями комитета являются главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и принц Абдель Азиз бен Сальман.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. И, как отметил накануне глава Минэнерго РФ, этот вопрос, среди прочих, будет обсуждаться на заседании комитета в четверг. Новак выразил надежду, что такие страны подтвердят свою приверженность этому условию, чтобы ОПЕК+ равным участием смогла обеспечить достижение эффекта от своей сделки на рынок. Сама Россия в мае выполнила сделку на 96%.

Кроме того, сообщил министр, JMMC в четверг рассмотрит исполнение соглашения ОПЕК+ в мае в целом по альянсу, а также проанализирует текущую ситуацию и уточнит свои прогнозы. Сам министр позитивно оценивает текущий тренд восстановления рынка, но отмечает сохранение неопределенности со спросом на нефть, так как в июне видны риски новых очагов COVID-19 и, соответственно, второй волны пандемии.