МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россия в апреле 2020 года впервые с ноября 2018 года опустилась на третье место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,678 миллиона баррелей в сутки, уступив второе место Саудовской Аравии, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, добыча в РФ в апреле выросла к марту на 68 тысяч баррелей в день, или на 0,6%. США сократили добычу на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,143 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Второе место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 12,007 миллиона баррелей в сутки, что больше, чем в марте на 23,4%.