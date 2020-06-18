МИНСК, 18 июн — ПРАЙМ. Минэнерго России и белорусская сторона согласовали график поставок по магистральным нефтепроводам на НПЗ в Белоруссии 5,75 миллиона тонн нефти в третьем квартале, которые будут осуществлять 10 компаний, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"С Минэнерго России на третий квартал 2020 года определен график поставок нефти по магистральным нефтепроводам на белорусские НПЗ в объеме 5,75 миллиона тонн — по 2,875 миллиона тонн на каждый НПЗ", — говорится в комментарии Тищенко.

Он уточнил, что поставки ожидаются от 10 компаний: ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Лукойл", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Татнефть", ПАО АНК "Башнефть", ПАО "НК "Русснефть", АО "Зарубежнефть", ОАО "НК "Янгпур" и АО "НК "Нефтиса".