МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Казахстан в мае выполнил соглашение о сокращении добычи нефти на 71%, но в августе и сентябре компенсирует это неполное соблюдение соглашения дополнительным снижением производства, заявило минэнерго страны по итогам прошедшего в четверг заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

От Казахстана в заседании принимал участие министр энергетики Нурлан Ногаев, отмечается в сообщении.

"Нурлан Ногаев отметил что в мае исполнение обязательств Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ составило 71%. Совокупное перепроизводство в первые 12 дней мая составило 3,13 миллиона баррелей и связано с инертностью отрасли. Оно будет компенсировано дополнительным сокращением в августе и сентябре", — приводятся в релизе ведомства слова его главы.

Министр также подчеркнул, что Казахстан положительно оценивает соглашение ОПЕК+, его позитивное влияние на нефтяную индустрию.

Ранее источник РИА Новости в одной из делегаций альянса сообщил, что Ирак и Казахстан на заседании представили министерскому мониторинговому комитету ОПЕК+ (JMMC) план по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения альянса.