МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Следующее заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC) планируется 14 июля, а министерского мониторингового комитета (JMMC) — 15 июля, говорится в сообщении альянса.

Ранее в четверг состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обсуждалось исполнение странами соглашения о сокращении добычи нефти в мае. "JTC и JMMC продолжит собираться каждый месяц, а следующие их заседания планируются 14 и 15 июля соответственно", — говорится в итоговом сообщении.

В нем также отмечается, что Ирак и Казахстан на заседании представили план по компенсации недосокращенной в мае этими странами добычи нефти в июле-сентябре, и подчеркивается важность достижения всеми участниками 100% соблюдения сделки.

Кроме того, остальные недовыполнявшие сделку ОПЕК+ в мае страны должны представить свои планы по дополнительному сокращению добычи нефти в связи с этим к 22 июня.

Страны ОПЕК+ в мае выполнили сделку на 87%, несколько государств альянса недовыполнили сделку в мае на 1,3 миллиона баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского комитета по мониторингу сделки.

"Общий уровень исполнения соглашения достаточно высокий — 87%. То есть сокращение составило 8,4 миллиона баррелей в сутки в мае месяце при плане 9,7 миллиона баррелей (в сутки — ред.). То есть примерно на 1,3 (миллиона баррелей — ред.) несколько стран не вышло на исполнение соглашения в полном объеме", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он высказал мнение, что текущие котировки нефти в районе 40 долларов за баррель объективно отражают ситуацию на мировом рынке.

"На мой взгляд, те котировки, которые сегодня на рынке, они отражают реальную ситуацию. Они сегодня колеблются примерно в диапазоне около 40 долларов за баррель", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам прошедшего в четверг заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти близок, может наступить к концу июня или в начале июля.

"Мы близки к тому, чтобы выйти хотя бы на уровень баланса спроса и предложения в конце июня, может быть, начале июля, поскольку мы наблюдаем продолжающийся рост спроса по мере снятия антикризисных мер, режима самоизоляции во многих странах, открытия границ, увеличения перевозок автомобильным транспортом, в авиасообщении", — сказал он.

"То есть, рост спроса идет, хотя есть, конечно, и отдельные негативные моменты, которые настораживают, в части каких-то прогнозов относительно второй волны (распространения коронавируса — ред.) в тех или иных регионах. Тем не менее, сегодня общий спрос увеличивается и с учетом действующего соглашения (ОПЕК+ — ред.) мы должны выйти на баланс спроса и предложения в ближайшие месяц-два", — добавил Новак.