МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по энергетике Михаил Шеремет заявил, что любые попытки со стороны Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов полуострова будут пресечены Россией.

Напомним, что ранее СМИ Украины сообщили о намерении "Нафтогаза" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.

Украинская компания прекратила разработку углеводородных месторождений вблизи Крыма после воссоединения полуострова с Россией.

"Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России", — отмечает депуптат нижней палаты парламента РФ.

По мнению Шеремета, вопросы касательно освоения шельфа Черноморского бассейна должны быть решены на уровне министерств иностранных дел двух государств. Они также должны принимать во внимание статус Крыма и изменившуюся фактическую морскую границу России и Украины.

"Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям", — добавил он.

В настоящее время месторождения углеводородов на шельфе Черного моря, а также в акватории Азовского моря и в сухопутной части Крыма эксплуатирует компания "Черноморнефтегаз". До 17 марта 2014 года эта компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после воссоединения полуострова с Россией ее национализировали.