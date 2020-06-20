БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает по итогам текущего года среднюю цену нефти марки Urals в 35 долларов за баррель, заявил в интервью газете Handelsblatt министр энергетики России Александр Новак.

"Мое министерство ожидает в среднем за год 35 долларов за баррель российской нефти марки Urals", — сказал министр.

Он также отметил, что не видит нужды в углублении степени сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, в то время как все его участники "довольно точно" соблюдают договорённости.

"Это в настоящее время не является необходимым. Но мы договорились обсуждать ситуацию каждый месяц", — заявил министр, отвечая на вопрос издания Handelsblatt, планируется ли сейчас углубление степени сокращения добычи нефти в ОПЕК+.

"В настоящее время все довольно точно придерживаются соглашения", — добавил он.