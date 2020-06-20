БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке газа сейчас очень сложная из-за снижения спроса на фоне пандемии нового коронавируса, текущие цены упали двузначно, а эксперты прогнозируют снижение потребления этого продукта на 4%, заявил в интервью газете Handelsblatt министр энергетики России Александр Новак.

"Ситуация на рынке газа… очень сложная из-за падения спроса из-за пандемии коронавируса. Наши эксперты предполагают снижение потребления газа на 4%. Последние теплые зимы уже сделали прогнозы роста потребления газа неактуальными. Все больше ресурсов по сжижению природного газа (СПГ), доля СПГ на рынке газа растет. Но из-за падения спроса из-за пандемии наблюдается значительный избыток СПГ, и это оказывает значительное давление на цены на газ на спотовых рынках, цены упали в двузначных числах", — сказал министр.

Он добавил, что "как и нефтяной сектор, рынок газа стал очень волатильным".

Ситуация обостряется еще и тем, что "в газовом секторе нет регулирующего органа, такого как ОПЕК, и координация намного сложнее", все это приводит к тому, что "рынок газа более хаотичен, и последуют банкротства", считает Новак. Министр уточнил, что, в частности, в США "есть некоторые компании, которые уже не в состоянии справиться с текущим уровнем цен".

Кроме того, министр подчеркнул, что российским нефтяным и газовым концернам не нужны налоговые отсрочки и в целом государственная помощь, они сами преодолевают нынешний экономический кризис.

"Им (концернам — ред.) не нужна государственная помощь или налоговые отсрочки, они преодолевают кризис. И продолжают свои инвестиционные программы, с небольшим сокращением — возможно, 10-20%. Фундаментальных изменений не будет", — сказал Новак.