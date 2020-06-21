МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Изменения вносятся в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

"Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщается на сайте.

Уточняется, что новый порядок подразумевает повышение в 2020 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.

"Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысяч газовых заправок", — говорится в сообщении.

Добавляется, что принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Министерству энергетики РФ поручено разместить программу "Развитие энергетики" с изменениями на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ России в интернете в двухнедельный срок со дня официального опубликования постановления.