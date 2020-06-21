МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия и Кувейт возобновят с 1 июля совместную добычу нефти на месторождении аль-Вафра в нейтральной зоне на границе между странами, сообщает саудовская газета Al-Riyadh.

По данным издания, добыча нефти на месторождении начнется с 10 тысяч баррелей в сутки, а к концу 2020 года вырастит в восемь раз.

В конце декабря прошлого года СМИ сообщили, что Кувейт и Саудовская Аравия договорились по нейтральной зоне на границе между двумя странами, что позволит им восстановить прерванную пять лет назад нефтедобычу из этого района. Представители стран подписали соглашение, прилагаемое к соглашению о разделе нейтральной зоны и соглашению о разделе подводной зоны, примыкающей к зоне раздела, а также меморандум о взаимопонимании.

Нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 году. Добыча там была остановлена в 2014 году на фоне территориального спора между двумя странами. Объем добычи нефти в этой зоне, как писало ранее агентство Блумберг, может достигать 500 тысяч баррелей в сутки.