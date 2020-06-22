МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Запасы нефти в Китае, вероятно, достигнут новой рекордной отметки по итогам июня, поскольку импорт сырья для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) опережает рост производственной мощности, пишет агентство S&P Global Platts.

Агентство приводит обновленный 22 июня прогноз компании Kpler, согласно которому объем морских поставок нефти в Китай в июне достигнет 14,16 миллиона баррелей в сутки, что является новым рекордом после 10,21 миллиона баррелей нефти в мае. При этом не исключено, что часть июньских поставок будут разгружены в июле из-за перегрузки портов. "Стабильная внутренняя добыча нефти в стране на уровне около 3,9 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2020 года должна привести июньское предложение нефти в КНР до уровня выше 14,3 миллиона баррелей в сутки", — подсчитало S&P Global Platts.

Данные Kpler также показали, что запасы нефти в Китае за неделю, начавшуюся 15 июня, достигли 842 миллиона баррелей — рекордный уровень с января 2017 года, когда Kpler начал предоставлять данные. "Рост запасов стартовал с недели, начавшейся 11 мая, когда уровень запасов достиг минимума в 797 миллионов баррелей после пикового значения в 808 миллионов баррелей на неделе с 13 апреля", — пишет агентство.

По оценкам Platts, объем нефтепереработки в Китае в июне, скорее всего, составит около 13,8–14 миллиона баррелей в сутки, так как средняя загрузка производственных мощностей государственных НПЗ немного ниже декабрьских 83%, когда объем нефтепереработки в стране был на рекордно высоком уровне в 13,84 млн баррелей в день. На долю государственных НПЗ приходится около 65% общей нефтеперерабатывающей производственной мощности Китая.

В начале июня СМИ со ссылкой на статистику из КНР сообщили, что импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд — он вырос к апрелю на 15%, 47,97 миллиона тонн, что эквивалентно 11,34 миллиона баррелей в день.