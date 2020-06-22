МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ изучает возможность сооружения нефтехранилищ в стране с точки зрения экономической целесообразности и стоимости проекта, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Вопрос создания хранилищ на данный момент активно прорабатывается Минэнерго совместно с компаниями отрасли. Это комплексный вопрос, целью которого является понять потенциал данного проекта с точки зрения сглаживания колебаний спроса и предложения, создания предпосылок для активизации трейдинга на базе российских маркерных сортов, и главное, стоимости проекта. Исходя из результатов этих изысканий, будет возможным определить целесообразность сооружения дополнительных хранилищ", – сказал он журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Государство должно взять на себя роль координатора, но реализация такого проекта в отрыве от потребностей рынка приведет лишь к созданию очередного памятника промышленной архитектуры. Поэтому наиболее эффективным в данной ситуации будет государственно-частное партнерство, с привлечением международных инвесторов и биржи, чтобы создать дополнительные возможности для использования хранилищ", — подчеркнул Сорокин.

Он добавил, что место расположения и объем резервных мощностей предстоит определить в ходе работы, которая активно ведется министерством. "В первую очередь, они должны быть там, где на них есть спрос. Это крупные порты или трубопроводные хабы. В том числе и за рубежом на точках выхода из российских трубопроводов", – сказал замминистра.

В конце мая в пресс-службе Минэнерго РИА Новости сообщали, что ведомство прорабатывает предложение Российского газового общества (РГО) о создании в России системы хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% годового уровня добычи. Ранее президент РГО, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный направил Сорокину соответствующее письмо.

По мнению РГО, хранилища являются не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным бизнесом, который также способен снизить негатив от вынужденного сокращения добычи нефти и консервации скважин, повысить гибкость российской нефтедобычи в условиях неопределенности со спросом и ручного регулирования рынка.