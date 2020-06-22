МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Лукойл" начал поисковое бурение на новых структурах шельфа Каспия, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"Лукойл" начал поисковое бурение на новых структурах шельфа Каспия", — говорится в сообщении.

Речь идет о бурении разведочной скважины на Широтно-Ракушечной перспективной структуре, расположенной к северу от месторождения им. В.И. Грайфера.

Также компания приступила к изучению нового участка на юге акватории в пределах Восточно-Сулакского вала — структур Хазри и Титонская. В настоящее время там ведется бурение второй скважины, отмечается в сообщении. "Основная цель бурения скважины номер два на структуре Хазри — изучение нефтегазоносности и выявление залежей газа и нефти в терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового возраста", — также сообщает компания.

Кроме того, в рамках программы бурения на действующих месторождениях Каспия "Лукойл" ведет строительство шестой скважины на блок-кондукторе месторождения им. Ю. Корчагина. Плановый дебит скважины составит 348 тонн в сутки, что позволит стабилизировать добычу на месторождении, сообщает компания.

"Лукойл" проводит геологоразведочные работы на Северном Каспии с 1995 года, глубокое бурение — с 1999 года. Всего в акватории Каспийского моря "Лукойл" открыл 10 месторождений (с учетом СП) с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья по категориям С1+С2 7 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Шесть из них являются крупными: им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, Сарматское, Хвалынское, им. В.И. Грайфера, месторождение 170 км.