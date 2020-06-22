МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ и Ростехнадзор изучают требования по хранению топлива на электростанциях для внесения изменений, чтобы избежать загрязнений почвы и водных ресурсов, сообщает Минэнерго.

"Минэнерго России и Ростехнадзор приступили к анализу требований нормативных правовых актов в части условий хранения топлива на электростанциях с целью разработки и внесения изменений, необходимых для недопущения ситуаций с загрязнением почвы и водных ресурсов", — говорится в сообщении министерства.

По итогам совещания в Минэнерго энергокомпаниям, имеющим аналогичные резервуары хранения топлива, подобных резервуарам на дизельной электростанции в Якутии, также поручили оперативно провести дополнительный анализ рисков разливов нефтепродуктов и провести мероприятия по их снижению.

На дизельной электростанции села Аргахтах в Якутии 21 июня из-за повреждения топливной емкости в почву вытекло около 3,5 кубометра дизельного топлива. Также дизтопливо просочилось через грунт в реку Алазея. Энергетики перекачали дизельное топливо из поврежденного резервуара в соседние емкости. Планируется создание траншеи между руслом реки и емкостью для прекращения просачивания дизельного топлива. Прокуратура республики сообщала о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.