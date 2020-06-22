МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США стали нефтяной сверхдержавой в прошлом году. Но обвал нефтяных цен из-за "ценовой войны" и пандемии коронавируса привел к падению добычи нефти в стране. Ожидается, что до конца второго квартала 2021 года добыча снизится до 8 млн барр./сут. Даже если ситуация на нефтяном рынке стабилизируется и цены повысятся, США не смогут восстановить добычу до уровня 2019 года. Статус нефтяной сверхдержавы потеря навсегда.

СТАНОВЛЕНИЕ НЕФТЯНОЙ СВЕРХДЕРЖАВЫ

После 1970 года добыча нефти в США начала снижаться и составила 5 млн барр./сут. в 2008 году. Однако "сланцевая революция" — разработка содержащих нефть сланцевых структур при помощи горизонтального бурения и гидроразрыва пласта (ГРП) – позволила американцам остановить снижение, а затем нарастить добычу быстрыми темпами. В результате за последние десять лет добыча нефти и конденсата в США выросла более чем в два раза. В начале 2020 года американский президент Дональд Трамп громогласно заявил: "Мы независимы. Нам больше не нужна ближневосточная нефть". США стали нефтяной сверхдержавой, значительно увеличив свою долю на мировом рынке нефти и других энергоносителей.

Согласно данным BP Energy Statistical Review of World Energy, в 2019 году мировое потребление нефти, других видов углеводородов и биотоплива выросло на 0,9 млн барр./сут., достигнув знаковой отметки 100 млн барр./сут. Рост потребления произошел в основном за счет Китая, где спрос за год увеличился на 680 тыс. барр./сут. В странах ОСЭР (Организации экономического сотрудничества и развития), наоборот, спрос снизился на 290 тыс. барр./сут.

За счет разработки сланцевых структур США в прошлом году нарастили добычу на 1,7 млн барр./сут. По данным BP Energy Statistical review,добыча жидких углеводородов, включая газоконденсатные жидкости (NGL), достигла фантастического уровня – свыше 17 млн барр./сут. Без учета NGL добыча нефти и конденсата составила 12,23 млн барр./сут. Из этого объема 7,7 млн барр./сут. или 63% приходится на сланцевую нефть.

Быстрый рост добычи позволил начать поставки американской нефти за рубеж. В декабре 2015 года конгресс США отменил запрет на экспорт нефти, который действовал в течение 40 лет. Экспорт американской нефти достиг максимального уровня в феврале 2020 года – 3,7 млн барр.

При этом до последнего времени США оставались нетто-импортером нефти. За рубеж поставлялась легкая сланцевая нефть, а потребности внутреннего рынка обеспечивались за счет импорта дешевой тяжелой нефти – в основном из Канады. Техническая оснащенность американских НПЗ позволяет эффективно перерабатывать тяжелые сорта нефти.

Однако большинство американских сланцевых компаний добывали нефть вопреки экономической целесообразности, поскольку имели неограниченный доступ к дешевым кредитам. По оценкам ряда западных СМИ, с 2009 по 2019 год затраты на добычу сланцевой нефти более чем в два раза превысили выручку от ее продажи. Огромные денежные средства, вложенные в "сланцевую индустрию", а не фантастическая эффективность американских сланцевых компаний стали основной причиной быстрого роста добычи нефти.

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ И СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+

Мировая добыча нефти в прошлом году снизилась на 60 тыс. барр./сут. из-за сокращения производства в странах ОПЕК на 2 млн барр./сут. Самое большое снижение произошло в Иране и Венесуэле – на 1,3 млн барр./сут. и 560 тыс. барр./сут. соответственно. Причиной такого масштабного снижения стали жесткие санкции против этих стран со стороны США. Администрация Трампа не только ужесточила санкции, но и путем неприкрытого шантажа и угроз заставила потребителей в других странах сократить или полностью отказаться от покупки иранской и венесуэльской нефти. Кроме того, в 2019 году Саудовская Аравия снизила добычу в прошлом году на 430 тыс. барр./сут. в рамках соглашения ОПЕК+.

В конце 2016 года 25 стран – члены ОПЕК и ряд государств, не входящих в эту организацию – достигли соглашения о снижении добычи нефти, которое получило название ОПЕК+. Участники соглашения обязались с января 2017 года сократить совокупную добычу на 1,8 млн барр./сут. Объем сокращения определялся для каждой страны отдельно в соответствии с ее долей в мировой добыче. Россия присоединилась к соглашению ОПЕК+ и обязалась снизить добычу на 228 тыс. барр./сут. Несколько раз соглашение продлевалось и действовало до апреля 2020 года.

Американские компании воспользовались снижением добычи в странах ОПЕК+ и нарастили поставки нефти на мировой рынок. Растущие объемы экспорта энергоносителей и увеличение доли США на мировом рынке нефти стали причиной отказа России еще больше сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ по требованию Саудовской Аравии. Разногласия между Москвой и Эр-Риядом привели к "ценовой войне" и обрушению нефтяных котировок. Обвальное падение спроса из-за пандемии коронавируса только усугубило ситуацию.

Катастрофическая ситуация на рынке заставила Россию и Саудовскую Аравию сесть за стол переговоров и пойти на взаимные уступки. Договорились, что каждая страна сократит добычу нефти – на конденсат ограничения не распространяются – на 2,5 млн барр./сут. с уровня 11 млн барр./сут. в мае и июне 2020 года. Другие участники соглашения ОПЕК+ также обязались снизить добычу в соответствии с установленными квотами.

США отказались брать на себя какие-либо обязательства по сокращению добычи, но обвальное падение цен нанесло сокрушающий удар по новоявленной нефтяной сверхдержаве.

УПАСТЬ И НЕ ПОДНЯТЬСЯ

По последним данным Управления энергетической информации (EIA) США, добыча нефти в стране снизилась до 10,5 млн барр./сут. – на 2,6 млн барр./сут. меньше по сравнению с максимальным уровнем, который был достигнут в конце февраля этого года. В США добыча сократилась больше, чем в России или Саудовской Аравии, несмотря на отказ администрации Трампа поддержать усилия ОПЕК+, направленные на стабилизацию ситуации на нефтяном рынке.

Однако реальный уровень добычи может быть еще ниже, поскольку данные, предоставляемые EIA еженедельно, являются предварительными и очень приблизительными. Точные данные о средней месячной добыче поступают с задержкой почти в три месяца. Согласно этим данным, добыча в США достигла максимального показателя 12,87 млн барр./сут. в ноябре 2019 года, после чего началось постепенное снижение. В марте средняя добыча составила 12,72 млн барр./сут.

В апреле и последующие месяцы падение стало обвальным, о чем свидетельствуют данные о находящихся в эксплуатации буровых установках. На прошлой неделе Baker Hughes сообщил, что в США в эксплуатации находятся всего 189 установок, используемых для добычи нефти – на 600 меньше, чем годом ранее. Количество установок снижается пятнадцатую неделю подряд, несмотря на подорожание американского эталонного сорта WTI, который сейчас торгуется около отметки $40/барр.

Эксперт в области добычи сланцевой нефти Артур Бергман прогнозирует падение добычи в США до 8 млн барр./сут. до конца второго квартала 2021 года. По расчетам Бергмана, от момента принятия решения о бурении новой скважины до начала добычи проходит около 12 месяцев.

В ближайшие месяцы можно ожидать повышения добычи, поскольку после повышения цен на WTI ряд компаний приняли решение вновь запустить скважины, которые ранее были заглушены из-за дефицита мощностей для хранения нефти. Однако добыча повысится незначительно, а затем падение возобновиться.

Бергман считает, что для поддержания добычи на текущем уровне для добычи сланцевой нефти должны использоваться не менее 500 буровых установок, чего американские компании позволить себе не могут.

Наличие большого количества пробуренных, но не освоенных скважин также не может обеспечить поддержание добычи. Для запуска сланцевой скважины необходимо провести гидроразрыв пласта, что также требует больших затрат. Если проводится многоступенчатый ГРП, то затраты на его проведение превышают 50% всех расходов на бурение новой скважины и запуская ее в эксплуатацию.

Обремененные огромными долгами, они вынуждены сокращать объемы бурения и количество операций ГРП с целью снижения капитальных затрат. Сейчас нефтяники могут надеяться только на прямую помощь от администрации Трампа, поскольку банки отказываются предоставлять им кредиты, как это было в недавнем прошлом.

Берман уверен, что падение добычи неминуемо, поскольку число действующих буровых установок недостаточно для поддержания добычи на текущем уровне.

Падение добычи в США будет способствовать повышению нефтяных цен, что может привести к возобновлению роста добычи. Но Бергман уверен, что США никогда не вернут себе статус нефтяной державы, которой эта страна была до 2020 года.