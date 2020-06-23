МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ получила от Габона, Анголы, Брунея планы по добыче нефти в рамках соглашения альянса, пишет агентство Блумберг со ссылкой на неназванного делегата в ОПЕК+.

"Страны детализируют планы по сокращению добычи нефти в соответствии с квотами и компенсацией отклонений от целевых показателей в мае", — пишет агентство со ссылкой на делегата.

Нигерия, Ирак и Казахстан уже представили свои планы в соответствии с просьбой мониторингового комитета ОПЕК+ на прошлой неделе. Так, источник РИА Новости 18 июня говорил, что Ирак и Казахстан представили министерскому мониторинговому комитету ОПЕК+ (JMMC) планы по компенсации неполного сокращения добычи нефти в мае.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди таких стран ранее назывались Ирак, Казахстан, Ангола, Нигерия.