МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом квартале 2020 года заработала около 1 миллиарда рублей от продажи на АЗС горячих напитков, основным драйвером роста продаж является кофе, сообщил директор по региональным продажам компании Александр Крылов.

"Сопутствующий бизнес традиционно растет. По итогам 2019 года получили выручку по "сопутке" в размере 20,6 миллиарда рублей — рост на 7%", — сказал Крылов в интервью корпоративному журналу "Газпрома". "Самым востребованным напитком по-прежнему остается наш кофе — выручка от продажи горячих напитков продолжает расти год к году: на 16%, до 3,6 миллиарда рублей", — отметил он.

Также Крылов сообщил о положительной динамике по выручке продаж горячих напитков в первом квартале 2020 года: рост составил 28,3% — до около 1 миллиарда рублей. "Отчасти рост связан с совместным промо с топливом — при покупке кофе клиент получает скидку на бензин, — а также с введением напитков формата "Гранд" и обновлением автопарка кофемашин", — пояснил он.

Кроме того, Крылов сообщил, что доля продуктов собственной торговой марки также растет. "Вода Drive Café — лидер продаж среди всех представленных брендов, выручка в первом квартале 2020 года увеличилась на 12,4%", — сообщил он.

В прошлом году "Газпром нефть" расширила территориальное присутствие сети АЗС до 46 регионов России, включая новые регионы — в Курской, Липецкой и Воронежской областях, а также в республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан и Чувашия, вернулись в Пермский край. Также компания ввела в эксплуатацию 98 автозаправочных станций и открыла 41 АЗС нового интерактивного формата.