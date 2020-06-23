МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Совет директоров "Лукойла" избрал своим председателем первого исполнительного вице-президента компании Равиля Маганова, говорится в её сообщении.

"На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного совета директоров его председателем был избран Р.У. Маганов, заместителем председателя – В.В. Блажеев", — говорится в сообщении.

Маганов занимает должность первого исполнительного вице-президента компании (направление — разведка и добыча) с 2006 года. Также он член наблюдательного совета компании Lukoil International Gmbh.

Блажеев — ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина.

В марте "Лукойл" не включил в список кандидатов в совет директоров компании его председателя — Валерия Грайфера, который занимал этот пост с 2000 года. В апреле он скончался после продолжительной болезни в возрасте 90 лет.