МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России, которая признала, что подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал", злоупотребляя доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти.

Как следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда, первая инстанция отклонила заявление ООО "Варандейский терминал", оспаривавшего решение и предписание ФАС от 27 марта 2019 года. "Отказать в удовлетворении требований… о признании недействительными решения ФАС России… и предписания ФАС России", — говорится в судебном акте. Другие подробности пока не приводятся.

Антимонопольное дело в отношении "Варандейского терминала" было возбуждено по заявлениям дочерних структур "Роснефти" — "Башнефти" и "Башнефть-Полюса". Вторая компания является совместным предприятием "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%). Как указывали заявители, на протяжении более шести лет цена перевалки нефти составляла 38 долларов за тонну. В октябре 2019 года ФАС своим приказом утвердило максимальный тариф на перевалку в размере 1211 рублей (около 17 долларов по текущему курсу) за тонну.

По мнению "Варандейского терминала", установление новой цены перевалки с учетом рентабельности, не превышающей среднеотраслевых показателей, может привести к остановке деятельности терминала, что "будет иметь необратимые последствия в условиях Крайнего Севера", а также повлечет невозможность реализации проекта по освоению месторождений имени Требса и Титова.

Арбитражный суд Москвы рассматривал заявление "Варандейского терминала" о незаконности решения и предписания ФАС повторно. Первый раз, в августе 2019 года, он удовлетворил требования компании, однако Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре решение отменил и подтвердил законность актов ФАС. Арбитражный суд Московского округа в январе отменил оба судебных акта и отправил спор на новое рассмотрение. Мотивы судов не известны, так как слушания проходили в закрытом режиме.

Компания "Башнефть-Полюс" разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" "Лукойла". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.