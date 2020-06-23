МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Российские АЭС начали поэтапное снятие у себя ограничений, которые были введены в апреле нынешнего года на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник департамент коммуникаций концерна "Росэнергоатом" (входящего в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").

Соответствующий приказ подписал 23 июня 2020 года генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров.

"Приказ также содержит ряд рекомендаций (на основе рекомендаций Роспотребнадзора), где определены специальные показатели для поэтапного снятия или (в зависимости от ситуации) наоборот, введения дополнительных ограничительных мероприятий на предприятиях. В их числе, например, – коэффициент распространения инфекции", — отмечается в сообщении.

"В настоящее время к работе в почти привычном режиме уже приступили на ряде российских АЭС — там, где благодаря высокой сознательности людей наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и нет осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в городе расположения (той или иной атомной станции)", — сказал Петров, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, сегодня, несмотря на позитивную тенденцию, на АЭС России продолжают предприниматься все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и обеспечения безопасной и непрерывной работы станций.

Российские АЭС, как жизнеобеспечивающие предприятия, в период пандемии продолжали вырабатывать электроэнергию для страны. Непрерывности производственных процессов удалось добиться благодаря организации особого режима работы специалистов, работающих на ядерных установках. Для них были созданы специальные условия проживания в санаториях-профилакториях, организованы питание, досуг, спецтранспорт и постоянный медицинский контроль. Помощь семьям оказывали волонтеры из числа членов молодежных организаций атомных станций и городских общественных организаций.

"В настоящее время все АЭС России продолжают работать в штатном режиме. Соблюдение всех защитных мер сохраняется на прежнем уровне: на местах проводятся необходимые профилактические мероприятия по обеспечению безопасности персонала, осуществляется постоянный контроль здоровья, в том числе регулярно проводятся измерение температуры, дезинфекция помещений и транспорта, персонал оснащен средствами индивидуальной защиты. Сотрудники обеспечивающих служб переведены на удаленный режим работы", — отметила пресс-служба "Росэнергоатома".

В общей сложности на 11 АЭС в России эксплуатируются 36 энергоблоков разной мощности, а также плавучий блок "Академик Ломоносов". Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет порядка 30,3 ГВт.