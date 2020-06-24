МИНСК, 24 июн — ПРАЙМ. Белоруссия до конца июня ожидает прибытие в порт Одессы еще одного танкера азербайджанской нефти объемом около 90 тысяч тонн, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Да, такая поставка есть в нашем графике. До конца месяца ожидаем уже в порту Одессы", — сказал Тищенко.

По словам пресс-секретаря, партия нефти объемом около 90 тысяч тонн, закупленной у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), будет на днях направлена в Одессу из грузинского порта Супса. Как отметил Тищенко, на НПЗ в белорусском Мозыре эту нефть ожидают 10-15 июля.

На март текущего года Минск закупал у азербайджанской SOCAR около 250 тысяч тонн нефти с перевалкой в порту Одессы. Ранее председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в 2020 году может поставить в Белоруссию до миллиона тонн нефти.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса — Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" — на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

С начала текущего года Минск, помимо Азербайджана, также закупал нефть из Норвегии, Саудовской Аравии и США.