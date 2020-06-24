МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак на вопрос о том, необходимо ли России компенсировать недовыполненные 4% своих майских обязательств по сделке ОПЕК+ в последующие периоды сообщил, что все взятые на себя обязательства страна будет исполнять и на 100% привержена сделке.

"Мы тоже привержены стопроцентному исполнению сделки. Мы эти обязательства, которые взяты на себя, будем исполнять", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.

Россия в свою очередь в мае выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%, сообщал ранее в июне Новак.