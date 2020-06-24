МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Все страны, недовыполнение сделки ОПЕК+ которых обсуждалось на заседании комитета, представили планы по компенсации своих обязательств, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он также отметил, что одобрение комитетом ОПЕК+ планов по компенсации "двоечниками" сделки своих обязательств не требуется, это просто знак приверженности соглашению.

"Уточним в секретариате ОПЕК. Те страны, которые обсуждались тогда на JMMC, которые значительно недовыполнили, они все представили", — сказал Новак, отвечая на вопрос все ли страны, недовыполнявшие сделку ОПЕК+ в мае, представили планы по компенсации обязательств.

"У нас вообще-то нет такой процедуры одобрения. Это просто информация, которая представляется, чтобы показать приверженность исполнению сделки и соглашения. Это не обязательные процедуры, это же добровольное соглашение, поэтому страны добровольно говорят о том, что они готовы выполнять в полном объёме сделку", — добавил министр.