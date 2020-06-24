ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) слегка повысил прогноз средних мировых цен на нефть для текущего года — на 0,57 доллара, до 36,18 доллара за баррель, следует из июньского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

При этом в 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается фондом, напротив, чуть ниже, чем в предыдущем прогнозе, — 37,54 доллара за баррель. В апреле МВФ считал, что в среднем нефть будет торговаться в будущем году на отметке 37,87 доллара за баррель.