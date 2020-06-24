МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 июня, выросла на 0,5 миллиона, до 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Еженедельный показатель добычи вырос впервые за 11 недель. До того он беспрерывно снижался с начала апреля. В конце марта добыча составляла 13 миллионов баррелей в день и приблизительно на таком уровне (12,8-13,1 миллиона) показатель держался с самого ноября.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США снизилась на 10,6% и составила 10,95 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июня, увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, и составили 540,7 миллиона баррелей, снова установив исторический рекорд, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов лишь на 0,3 миллиона баррелей.

Уже третью неделю подряд запасы нефти в США увеличиваются, устанавливая новые исторические рекорды. Так, на 5 июня эти запасы составили 535,5 миллиона баррелей, обновив тогда исторический рекорд, установленный до того в марте 2017 года.

Более точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей почти в два месяца. Так, уточненный показатель за апрель станет известен позднее в июне. В январе добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,744 миллиона, в марте — 12,716 миллиона баррелей. В 2019 году добыча нефти в стране в среднем составляла 12,232 миллиона баррелей в сутки.

Также минэнерго США 9 июня в ежемесячном краткосрочном прогнозе понизило прогноз добычи нефти в стране на текущий год на 130 тысяч баррелей в день, до 11,56 миллиона баррелей, а на 2021 год — на 60 тысяч баррелей, до 10,84 миллиона баррелей в день.