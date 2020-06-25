МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительственная директива по дивидендам "Транснефти" может быть утверждена в сентябре, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Совет директоров компании рассматривал вопрос о дивидендах 19 июня, но из-за отсутствия директивы не смог принять решение, пояснил источник. "По его словам, она может быть утверждена в сентябре, так как госкомпаниям разрешили отложить собрания акционеров до этого срока из-за пандемии", — пишет газета.

Сама "Транснефть" во вторник, 23 июня, сообщила, что примет решение о выплате дивидендов за прошлый год после получения директивы правительства.

В среду министр энергетики России Александр Новак заявил, что кабмин обсуждает возможность отсрочки или снижения доли чистой прибыли "Транснефти", направляемой на дивиденды, но окончательного решения нет. При этом Минэнерго поддерживает идею рассрочки выплаты части дивидендов для сохранения инвестпрограммы компании.

"Транснефть" — естественная монополия, 100% ее голосующих обыкновенных акций находятся в федеральной собственности. Уставный капитал "Транснефти" составляет 7,2 миллиона рублей и разделен на 5,7 миллиона обыкновенных и 1,6 миллиона привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На рынке котируются неголосующие префы, которые предоставляют их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов.

Чистая прибыль группы "Транснефть" по МСФО за прошлый год снизилась на 13% и составила 197,104 миллиарда рублей. По итогам 2018 года "Транснефть" направила на дивиденды 77,611 миллиарда рублей, или 10,706 тысячи рублей на обыкновенную и привилегированную акции.

В конце апреля вице-президент компании Максим Гришанин говорил, что "Транснефть" предлагает направить на дивиденды по итогам 2019 года 81 миллиард рублей (11,2 тысячи рублей на акцию), то есть 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, и будет придерживаться этого правила в последующие годы. При этом часть дивидендов в этот раз предлагается выплатить в рассрочку: половину суммы в 2020 году, а другую половину — в течение трех лет в виде "надбавки" к тому, что будет положено к оплате в следующие периоды, пояснял он.