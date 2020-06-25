МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. Три недели подряд российская экспортная нефть демонстрирует рост цены в Европе. Скорее всего, это связано с тем, что Urals становится все более востребованной в мире, а сокращение добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ серьезно повлияло на экспорт сырья за рубеж. Усугубило ситуацию с экспортом сырья и снятие карантинных ограничений — на внутреннем рынке появилась потребность в нефтепродуктах, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, почти до 46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией к Brent, говорится в сообщении международного ценового агентства Argus.

РАЗМЕР ПРЕМИИ

Несмотря на то что Urals по-прежнему продолжает торговаться с премией к Brent, размер этой премии постепенно снижается. По данным Argus, сейчас она составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западной Европе и 2,55 доллара — в Средиземноморье.

"Если посмотреть на историю скидки Urals к Brent, то легко заметить, что размер премии начинает сокращаться ровно тогда, когда рынок понимает, что сокращение добычи в России в рамках сделки ОПЕК+ — реальность", — объясняет старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

НЕФТЬ НУЖНА САМИМ

На росте цены отечественной нефти в Европе сказались и последствия карантина. На внутреннем рынке после снятия жестких ограничений появилась потребность в нефтепродуктах. Это значит, что сырье, которое должно было пойти на экспорт, отправится на российские нефтеперабатывающие заводы.

"Соответственно, возникает ситуация, когда физической нефти на рынке становится меньше, а значит, по отношению к своему основному бенчмарку – Brent – нефть Urals будет дорогой", — отмечает Кокин, добавляя, что на рынке складывается ситуация достаточно прямолинейная и понятная.

Еще одна причина подорожания Urals – конкуренция. После того, как США ввели санкции против венесуэльской нефти, американские НПЗ стали охотно покупать российский тяжелый сорт нефти, очень похожий на тот, который экспортировала венеуэльская компания PDVSA.

"Основной фактор того, что наша отечественная нефть начала уверенно расти в цене, заключается в том, что в мире стало меньше поставщиков тех сортов, под переработку которых построены многие заводы", — считает ведущий аналитик Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, растет спрос на российскую нефть в Азии. Августовские партии российской нефти марки ESPO (ВСТО) с отгрузкой в порту Козьмино торговались 22 июня с премией в 3,73 доллара к своповым контрактам на сорт Dubai, или на 1,33 доллара за баррель дороже, чем последние июльские грузы. Премия на сорт достигла максимального уровня с февраля, хотя на следующий день она немного снизилась, составив 3,55 доллара.

Поддержку ценам на легкие сорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказало повышение контрактных цен ближневосточных производителей, а также снижение отгрузок из-за ухудшения экономики таких поставок. Кроме того, спрос на сырье в АТР продолжает восстанавливаться быстрее, чем в других частях мира", — поясняют в Argus.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты не считают, что в ближайшее время стоит ждать существенного дисконта Urals к Brent. Однако если Международная морская организация (IMO) решит еще больше снизить допустимое содержание серы в судовом топливе (с начала 2020 года допустимое содержание серы снизили с 3,5% до 0,5%), то тенденция роста Urals быстро закончится.

Минэнерго РФ ожидает по итогам текущего года среднюю цену нефти Urals в 35 долларов за баррель. Эксперты в целом согласны с такой оценкой, но указывают, что многое будет зависеть от ситуации с экономикой и пандемией – в случае очередного локдауна мы можем увидеть новые минимумы.