БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Западноевропейский консорциум Urenco (объединяющий предприятия в ФРГ, Нидерландах и Великобритании) пояснил вызывающую обеспокоенность ряда экологических активистов практику экспорта в Россию обеденного гексафторида урана (ОГФУ) для дальнейшего дообогащения, подчеркнув, что такое сотрудничество отвечает международным нормам и является распространенной формой кооперации в мировой ядерной промышленности.

Ранее активисты российской организации по защите окружающей среды "Экощит" сообщили, что из Германии в Россию направилась новая партия ОГФУ. Активисты считают, что это якобы потенциально опасная практика и она может нарушать российские законы. Активисты "Экощит" призывают к отмене такой практики.

В 2019 году госкорпорация "Росатом" подробно объяснила заинтересованным экологам, что такое сотрудничество законно и направлено на развитие атомной энергетики.

ЦЕЛЬ — СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ

В самой Urenco РИА Новости пояснили, что речи о нарушении каких-либо законов нет, сотрудничество с Россией осуществляется в соответствии со строгими нормами международного режима нераспространения ядерного оружия и принимаются все меры безопасности.

"В соответствии с европейской операционной лицензией Urenco продвигает более эффективное использование ресурсов, в том числе обедненного урана, как части нашей приверженности устойчивости (экономического и экологического развития). Все сделки подпадают под строгий режим нераспространения, который основан на международных стандартах безопасности и гарантий", — заявил представитель консорциума.

Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.

ОГФУ, в атомной отрасли часто называемый "хвостами", обычно содержит до 0,3% урана-235, что соответствует примерно 40% его изначальной концентрации в природном уране, отметил представитель Urenco. "Если имеются подходящие технологии и позволяют рыночные условия, есть возможность сохранить примерно 30% урана-235 для дальнейшего обогащения. Это обычная промышленная практика", — добавил собеседник агентства.

По его словам, компании ядерной промышленности для дообогащения урана могут использовать доступные свободные мощности на мировом рынке, в том числе в России, и что тем самым соответствующие объемы природного урана могут быть сохранены.

"Это активно помогает сохранению ресурсов, и Urenco будет делать это собственными доступными производственным мощностями, а также мощностями, доступными на мировом рынке, когда делать коммерчески целесообразно. Это помогает сберегать ресурсы и снижать примерно на 30% потребление урана", — сказал представитель консорциума. "Наши мощности в обозримое время заполнены. Через совместную работу с промышленным партнером можно реализовать экономическую ценность обедненного урана", — пояснил собеседник агентства.

УРАН ХРАНЯТ И В ЕВРОПЕ, НЕ ТОЛЬКО В РФ

Он также объяснил, что в рамках контракта с компанией Росатома "Техснабэкспортом" (международная торговая марка TENEX) контейнеры для транспортировки, которые пригодны для повторного использования, остаются для будущего применения в России — это делается с целью минимизировать стоимость транспортировки.

"Произведенный материал (дообогащенный уран — ред.) принимается для дальнейшей обработки в наши хранилища. Обедненный уран, который представляет имущественную ценность, TENEX дополнительно обогатит, а вторичные "хвосты", что общепринято в контрактах по дообогащению, оставит себе. Это общепринятая и законная практика. В Европе на предприятиях Urenco мы также храним обедненный уран", — подчеркнул представитель Urenco.

Собеседник агентства отметил, что Urenco, "Техснабэкспорт" и ее контрактные партнеры "все имеют длительную историю успешной работы в сфере безопасной транспортировки ядерных материалов". "Выдаются все необходимые лицензии и соответствующие ведомственные согласования. Транспортировка урана подлежит международно признанным стандартам безопасности Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов и Международного кодекса морской перевозки опасных грузов. Все сделки в рамках этого контракта подлежат строгим международным нормам нераспространения, которые базируются на международных стандартах безопасности и гарантий МАГАТЭ и Евроатома", — заявил он.

Представитель Urenco подчеркнул, что ограничений для экспорта в гражданских целях ядерных материалов между европейскими обогатительными установками Urenco и Россией не существует.

"Urenco ведет свою деятельность в рамках Договора Алмело (договор Великобритании, ФРГ и Нидерландов от 1970 года о сотрудничестве в разработке и использования газовых центрифуг для производства обогащенного урана) и подлежит контролю, а именно строго придерживается предписаний МАГАТЭ и Евроатома. Правительства стран-подписантов Договора Алмело согласовали деловые отношения Urenco с Россией (а таким образом с российскими партнерами, как TENEX)", — пояснил он.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В конце октября 2019 года в ряде СМИ появилась информация о транспортировке из Германии в Россию обедненного гексафторида урана, принадлежащего Urenco, в рамках сделки с "Техснабэкспортом". Ряд экологических организаций подняли вопрос, насколько безопасно обеспечено обращение ОГФУ на предприятиях атомной отрасли РФ.

Росатом тогда подробно разъяснил, что ввозимый в Россию из Европы обедненный гексафторид урана не является радиоактивными отходами, в результате дообогащения этого вещества в РФ остается стратегически важное сырье для атомной энергетики, при этом снижаются риски недозагрузки мощностей отечественных предприятий. Госкорпорация также организовала технические туры представителей общественности, в том числе экологов, на свои объекты по обращению с ОГФУ.

Никакой опасности, связанной с хранением и переработкой обедненного урана в России, не существует, заявил журналистам по итогам одного из таких технических туров руководитель экологического объединения "Беллона" Александр Никитин. Представители экологических воочию убедились в безопасности используемых российских технологий обращения с обедненным ураном, говорил и учредитель общественного экологического фонда "Гражданин" Максим Шингаркин.

Благодаря переработке (обесфториванию) ОГФУ переводится в химически безопасное состояние – закись-окись (оксид) обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды, безопасен для перевозки и имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды.

Именно оксиды обедненного урана используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для уникального российского реактора на быстрых нейтронах БН-800, действующего на Белоярской АЭС, и который необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего. Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности, для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и др.

Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ, – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород – реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства. Безводный фтористый водород также повторно вовлекается в ядерный топливный цикл на стадию конверсии урана.