МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Администрация американской президента Дональда Трампа планирует разрешить добычу на 82% площади Национального нефтяного заповедника на Аляске (National Petroleum Reserve in Alaska (NPR-A), говорится в сообщении министерства внутренних дел США.

Отмечается, что предложенная альтернатива увеличит площадь, разрешенную для добычи в нефтяном заповеднике, на 7 миллионов акров. "Альтернатива откроет для нефтегазовой добычи 18,6 миллиона акров, или 82% недр NPR-A", — отмечается в плане.

Инициатива является следующим шагом по выполнению указаний президента по увеличению производства американских энергоресурсов и повышению энергетической безопасности страны.

"Президент Трамп обещал расширить доступ к огромному энергетическому потенциалу нашей страны. Сегодняшние действия — еще один важный шаг в процессе выполнения его обещания", — приводятся в сообщении слова министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта.

Отмечается, что Национальный нефтяной заповедник является самой большой областью земель, находящихся под федеральным управлением в Соединенных Штатах, и, по оценкам, содержит 8,7 миллиарда баррелей нефти и 25 триллионов футов извлекаемого природного газа.