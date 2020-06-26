МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российская нефть Urals в четверг торгуется в Северо-Западной Европе с премией к североморской Brent в 2,35 доллара за баррель — рекордной за всю историю мониторинга с сентября 1994 года, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) 25 июня достигла рекордной премии к североморскому эталону за всю историю мониторинга Argus с сентября 1994 г. Премия на Юралс в СЗЕ в четверг выросла на $0,40/барр. относительно Североморского датированного, до $2,35/барр. (cif Роттердам)", — говорится в сообщении.

Таким образом, премия превысила прежний максимум, установленный в конце мая в 2,30 доллара за баррель (cif Роттердам). В абсолютном выражении баррель Urals подорожал на 0,92 доллара, до 43,25 доллара за баррель (cif Роттердам), пишет Argus.

Как отмечает агентство, поддержку стоимости сорта оказала информация о снижении отгрузок Urals в июле более чем на 40% вследствие сокращения добычи в России в рамках соглашения ОПЕК+.