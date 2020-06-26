МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" начала реализацию новой программы повышения надежности трубопроводов на 2020-2025 годы, в рамках которой намерена реконструировать 10 тысяч километров трубопроводов, а также провести капитальный и текущий ремонт 7 тысяч километров транспортных сетей, сообщает компания.

В новой программе участвует 28 нефтегазодобывающих предприятий "Роснефти". В ходе программы компания намерена уменьшить на 20% от уровня 2019 года отказы промысловых трубопроводов, нарастить объемы внутритрубной диагностики для контроля состояния трубопроводов.

В результате реализации программы 2015-2019 годов количество отказов трубопроводов компании снизилось на 32% по сравнению с 2013 годом, отмечается в сообщении.

В 2019 году "Роснефть" направила более 23 миллиардов рублей на реализацию данной программы, в том числе 14,3 миллиарда рублей на замену трубопроводов и более 9 миллиардов рублей на поддержание эксплуатационной надежности трубопроводов. По итогам 2019 года произведена замена более 1400 километров действующих трубопроводов, заключает "Роснефть".