МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило проект поправок, обеспечивающий системный подход к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти на сухопутной территории страны, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Согласно сообщению, проект поправок направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории РФ, аналогичное правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях.

"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №376642-7 "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.