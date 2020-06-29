МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент Татарстана Рустам Минниханов переизбран председателем совета директоров "Татнефти", сообщает компания.

"29 июня 2020 года в Казани состоялось первое после собрания акционеров заседание совета директоров ПАО "Татнефть". Председателем совета директоров публичного акционерного общества "Татнефть" единогласно избран Р.Н. Минниханов — президент Республики Татарстан", — говорится в сообщении.

Также совет директоров рассмотрел исполнение бюджета компании за январь-май 2020 года и утвердил бюджет на июль и третий квартал текущего года. Помимо этого члены совдира ознакомились с информацией о развитии проектов "Доманик" и "Битум", в рамках которых "Татнефть" создает и апробирует технологии эффективной разработки и освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Работа на опытных полигонах ТРИЗ будет продолжена в плановом порядке, отмечается в сообщении.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".