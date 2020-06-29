ЛОНДОН, 29 июн — ПРАЙМ. Банкротство крупного американского добытчика сланцевой нефти Chesapeake Energy приведет к многомесячной реструктуризации долга компании, а также продаже ряда ее активов, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Один из пионеров сланцевой отрасли США Chesapeake Energy в воскресенье подала заявление о банкротстве и попросила о защите в рамках главы 11 (закона о банкротстве — ред.). Ожидается, что компании придется реструктурировать задолженность в размере около 7 миллиардов долларов.

По оценке экспертов, компания в течение нескольких лет испытывала финансовые проблемы, а кризис, вызванный пандемией COVID-19, и спад спроса на нефть,лишь ухудшили без того тяжелое положение нефтедобытчика.

Как отметил глава аналитического отдела компании Rystad Energy Пер Магнус Нисвин, Chesapeake Energy была бесспорным лидером сланцевого газа в США. Однако огромные инвестиции компании в начале сланцевого газового бума, а также неудачные попытки занять аналогичные позиции по нефтяным месторождениям поставили "гиганта" на колени. Покупка крупных активов в условиях низких цен на нефть не привела к устойчивой бизнес-модели компании.

"Теперь новым инвесторам придется поверить в то, что цены на сырьевые товары намного выше текущих форвардных кривых, чтобы компания благополучно прошла через процедуру главы 11", — сказал эксперт.

"Возможно множество сценариев реализации главы 11, но вполне вероятно, что мы увидим существенную реструктуризацию портфеля в ближайшие несколько месяцев", — сказал РИА Новости эксперт по сланцевой нефти аналитической компании Rystad Energy Артем Абрамов.

Эксперты предположили, что компании, скорее всего, придется продать свои сланцевые активы в Хейнсвилле.

ДРУГИЕ ИГРОКИ

При этом положение других игроков сланцевой отрасли США гораздо лучше, убеждены собеседники агентства.

"Значительная часть поставок легкой нефти в США в настоящее время контролируется крупными игроками и крупными независимыми компаниями, имеющими сильный баланс и доступ к основным площадям. Большинство из этих компаний могут постепенно адаптироваться, даже если цены на нефть будут долгое время оставаться на уровне 35-40 долларов за баррель", — заключил Абрамов.