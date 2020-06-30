МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России по системе "Транснефти" в июне снизился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,7 миллиона тонн, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь монополии Игорь Дёмин.

"На экспорт в июне отгружено 16,7 миллиона тонн нефти (в июне 2019 года – 19,4 миллиона тонн)", — сказал он.

Он добавил, что в июле планируется экспортировать 15,2 миллиона тонн.