МИНСК, 30 июн — ПРАЙМ. Танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в украинский порт "Южный", планируется, что 10-15 июля нефть поступит на НПЗ в белорусском Мозыре, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее Тищенко сообщал, что Минск в рамках диверсификации поставок нефти на свои НПЗ закупил еще один танкер нефти у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн вчера вечером прибыл в порт "Южный" (в Одесской области – ред.). Сегодня утром встал под разгрузку. Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ", — сказал Тищенко.

Он также сообщил, что концерн продолжает работу по танкерным поставкам нефти для Белоруссии на июль.

На март текущего года Минск закупал у азербайджанской SOCAR около 250 тысяч тонн нефти с перевалкой в порту Одессы. Ранее председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в 2020 году может поставить в Белоруссию до миллиона тонн нефти.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса — Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" — на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

С начала текущего года Минск, помимо Азербайджана, также закупал нефть из Норвегии, Саудовской Аравии и США.