МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Единственный акционер "Силовых машин" — ООО "Севергрупп" — решил не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, следует из материалов компании.

"Не распределять убыток ПАО "Силовые машины" по результатам 2019 года и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО "Силовые машины" по результатам 2019 года", — говорится в сообщении.

По результатам 2018 года компания также не выплачивала дивиденды.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Компания входит в "Севергрупп", которой владеет бизнесмен Алексей Мордашов.