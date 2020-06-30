"Силовые машины" не будут выплачивать дивиденды за 2019 год
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Единственный акционер "Силовых машин" — ООО "Севергрупп" — решил не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, следует из материалов компании.
"Не распределять убыток ПАО "Силовые машины" по результатам 2019 года и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО "Силовые машины" по результатам 2019 года", — говорится в сообщении.
По результатам 2018 года компания также не выплачивала дивиденды.
"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Компания входит в "Севергрупп", которой владеет бизнесмен Алексей Мордашов.
https://1prime.ru/energy/20200630/831703564.html