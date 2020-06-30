МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти из Саудовской Аравии по состоянию на 29 июня упал до 5,7 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои подсчеты.

"Экспорт нефти в этом месяце упал до 5,7 миллиона баррелей в день — на 29 июня — до самого низкого уровня с момента начала наблюдений Блумбергом", — говорится в сообщении. Агентство также уточняет, что этот экспорт в мае составил 6,2 миллиона баррелей в день.

В сообщении также указывается, что экспорт саудовской нефти в Китай снизился примерно на 45% в месячном выражении, до 1,1 миллиона баррелей в день, а поставки нефти в США упали до 224 тысяч. В апреле экспорт нефти из Саудовской Аравии в США составил 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.