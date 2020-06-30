МИНСК, 30 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что танкерная поставка американской нефти для НПЗ республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.

"Состоявшаяся поставка американской нефти — это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа", — сказал Макей журналистам во вторник в Минске.

По его словам, "надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле". "Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация — это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства. Главой белорусского государства поставлены соответствующие задачи, чтобы обеспечить процентов на 30 поставки нефти из альтернативных источников. Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", — сказал министр.

Глава МИД добавил, что белорусская сторона намерена активно работать над поставками углеводородов и из других источников, помимо США, например, из государств Ближнего Востока и ряда других стран.

Отвечая на вопрос о сроках новой поставки нефти из США, министр заметил, что "непосредственно этим занимается концерн "Белнефтехим", там сверстан график поставок". "Повторюсь, это (поставки из США — ред.) не одноразовый момент, это необходимо для Беларуси, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно — то пандемия (коронавируса — ред.), то биржа где-то рухнет. Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", — заявил Макей.

В мае глава белорусского МИД заявил, что республика начинает закупку нефти из США, что стало возможным по итогам визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майка Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Затем по железной дороге началась поставка нефти на НПЗ "Нафтан", 11 июня она начала поступать на предприятие.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.