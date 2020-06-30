МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия потеряла второе место по уровню нефтедобычи в мире, уступив в апреле Саудовской Аравии и опустившись на третье место, США остаются лидером, производя в среднем 12,061 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и из доклада ОПЕК.

До июля 2018 года РФ была мировым лидером по нефтедобыче, но в августе Россия уступила США, которые с тех пор занимали первую строчку. РФ занимала второе место, а Саудовская Аравия — третье.

Так, по информации из июньского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в апреле выросла на 17% по сравнению с мартом и составила 11,642 миллиона баррелей в сутки. А согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в апреле добыла 46,406 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 11,34 миллиона баррелей в сутки; добыча в марте составляла около 11,3 миллиона баррелей в день.

По данным EIA, США в апреле уменьшили добычу на 5,3% по сравнению с мартом. В марте добыча составляла 12,73 миллиона баррелей в день, а в апреле — 12,123 миллиона.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет.