МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей в день, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).

В марте РФ занимала 7-е место, поставив в США 4,888 миллиона баррелей нефти в день. В апреле на первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия и другие страны.

Что касается суммарного экспорта нефти и нефтепродуктов в США, то тут Россия опустилась на четвертое место, поставив в апреле 2020 года 12,233 миллиона баррелей в день. В марте РФ была на третьем месте.