МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Рост стоимости российской нефти марки Urals на фоне сокращения ее предложения под влиянием сделки ОПЕК+ может привести к потере Россией доли европейского рынка, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Международное ценовое агентство Argus на этой неделе сообщило, что Urals, основной товар российского экспорта, в Европе торгуется с рекордной премией к Brent: на северо-западном рынке она достигла 2,35 доллара за баррель. Ситуация, когда Urals стоит дороже Brent, нетипична для данного сорта и наблюдается со второй половины апреля.

Как отмечает Лукичева, по данным на 29 июня премия Urals остается на рекордной отметке в 2,35 доллара за баррель, а в абсолютном выражении стоимость марки составляет 43,77 доллара. При этом причиной перехода дифференциалов от дисконтов к премиям стал дефицит нефти "кислых" сортов на мировом рынке, в том числе российской марки, добавляет она.

"Под влиянием заключенного в апреле соглашения ОПЕК+G20 экспорт нефти из России неуклонно снижается с мая 2020 года. По предварительным данным графика отгрузок Минэнерго РФ, экспорт нефти из портов Балтийского и Черного моря в июле составит всего 3,8 миллиона тонн против 9,3 миллиона тонн рекордных отгрузок в апреле 2020 года", — отмечает эксперт.

"Рост цен на сорт Urals может привести российских производителей к утрате доли европейского рынка. Значительный рост цен и ограниченное предложение Urals уже привели к сокращению закупок сорта и поиску замены европейскими НПЗ", — говорит Лукичева.

НЕАЗМЕНИМЫХ СОРТОВ НЕ БЫВАЕТ?

По мнению Лукичевой, сложившаяся ситуация может привести к тому, что часть переработчиков в Европе будет перенастраивать оборудование на использование более доступных сортов легкой нефти. И хотя это занятие затратное, но при ожидаемом сохранении создавшихся тенденций может иметь долгосрочные последствия.

Так, агентство Рейтер ранее уже сообщило, что по информации участников рынка американская нефть WTI на фоне сокращения экспорта Urals (в июле до минимума с 1999 года) стала более доступна европейским потребителям и дает даже лучшие показатели экономики, чем российская марка.

"Отгрузки легкой нефти из США в Европу достигли исторического максимума в марте 2020 года, превысив 4 миллиона тонн, согласно данным Refinitiv Eikon. В июне поставки нефти из США в Европу сократились примерно до 3 миллионов тонн, но остаются значительными, хотя добыча нефти в США с марта упала на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов баррелей в сутки, по данным EIA", — пишет агентство.

Также заменой Urlas может стать новый норвежский сорт JS Blend с месторождения Johan Sverdrup в Норвегии, сообщается в материале. Отмечается, что при переработке он дает похожий выход нефтепродуктов, однако содержит ощутимо меньше серы, что делает его более привлекательным для многих заводов. Летом добыча на Johan Sverdrup должна вырасти до 440 тысяч баррелей в сутки и достигнуть 660 тысяч после 2022 года.

В то же время, как пояснил РИА Новости консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов, действующие технологические процессы НПЗ Европы настроены на среднюю по плотности нефть марки Urals. Поэтому в условиях дефицита поставок нефти данной марки часть объемов может быть замещена смесью легких (например, США или Саудовской Аравии) и тяжелых сортов нефти.

"Однако основные производители тяжелой нефти (Иран и Венесуэла) сегодня находятся под санкциями, и эти объемы ограничены. Все прочие небольшие производители тяжелой нефти в рамках сделки ОПЕК+, также как и Россия, сегодня сокращают объемы добычи. Поэтому дисбаланс на рынке, вероятно, сохранится и премии Urals могут установиться на достаточно долгий период", — подчеркивает он.

При этом точная продолжительность периода, добавляет Тыртов, будет зависеть от развития ситуации на рынке, в том числе от восстановления спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке Европы. Например, в случае очередного ужесточения ограничительных мер НПЗ могут снова снизить производство, что приведет к снижению спроса на Urals и соответствующему падению дифференциалов Urals к Brent до привычных значений.

АЗИАТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Столь яркие события для российской нефти на рынке Европы азиатское направление пока не затрагивают. Напротив, по данным "Транснефти", в июне экспорт нефти из РФ в Китай вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,4 миллиона тонн, а в июле планируется поставить 3,5 миллиона тонн.

Как отмечает Тыртов, поставки нефти из России в Китай почти всегда были премиальны благодаря высокому качеству нефти марки ВСТО (ESPO), поставляемой по трубопроводу из России в восточном направлении. Сейчас спрос на азиатском рынке восстанавливается более высокими темпами, чем в Европе, поэтому за последнее время экспорт в этом направлении не только не снизился, но и увеличился.

Более того, Китай на фоне падения поставок нефти из ближневосточных стран, в особенности из Саудовской Аравии, сохраняет спрос и на марку Urals, который весной подстегнула низкая цена сорта. Теперь же, даже после образования премии, китайские потребители вынуждены продолжать покупки Urals за неимением, в отличие от Европы, относительного широкого спектра альтернативных поставщиков высокосернистой нефти.

Тем не менее, считает Тыртов, рынок Азии не может стать достойной заменой для Urals европейского направления. "С учетом высокого логистического плеча от северо-западных портов до Азии и роста спроса в Европе, поставки более низкой по качеству Urals в Азию выглядят экономически нецелесообразно", — заключает он.