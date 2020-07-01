МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Нефтедобыча Венесуэлы в июне показала снижение шестой месяц подряд, показатель опустился на 32% по отношению к маю, следует из сообщения агентства Блумберг.

"Государственная (нефтяная компания Венесуэлы — ред.) Petroleos de Venezuela SA сообщила о снижении добычи в июне на 32% — снижение к предыдущему месяцу составило почти 200 тысяч баррелей… По состоянию на 28 июня добыча составляла 422,4 тысячи баррелей в день", — сообщило агентство со ссылкой на документы компании и министерства нефти страны. Снижение отмечается шестой месяц подряд, отмечает агентство, то есть, каждый месяц в этом году.

При этом добыча в поясе Ориноко в южной части Венесуэлы в период с 1 по 15 июня показала самое сильное снижение — почти на 50%, до 148 тысяч баррелей в день, говорится в документах. На месторождениях озера Маракайбо добыча снизилась примерно на 40% и составила 83,6 тысячи баррелей в день. А самого низкого уровня за 74 года суммарная добыча нефти в стране достигла 10 июня, составив лишь 374 тысячи баррелей в день, отмечает агентство.

Венесуэла ранее в этом году подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.