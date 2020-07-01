МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,3%, и составили 533,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 0,7 миллиона баррелей. При этом ранее показатель запасов три недели подряд обновлял исторический рекорд.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,2 миллиона баррелей, до 45,6 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 256,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю уменьшились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, составив 174,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось их уменьшение на 0,4 миллиона баррелей.

Наконец, стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 655,4 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США осталась на уровне в 11 млн баррелей в сутки. Неделей ранее показатель вырос, впервые за 11 недель, а в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,9 миллиона баррелей в сутки.