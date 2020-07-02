МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в Белоруссию в первом полугодии текущего года сократился на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,646 миллиона тонн, при этом плановый объем поставок за январь-июнь предполагал экспорт в размере 12,867 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе на Мозырский НПЗ в январе-июне было поставлено 2,078 миллиона тонн нефти при задании в 6,409 миллиона тонн, на Новополоцкий НПЗ — 2,567 миллиона тонн при задании в 6,458 миллиона.

В июне на Мозырский НПЗ было поставлено 514,9 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,007 миллиона тонн, на Новополоцкий НПЗ – 489,9 тысячи тонн при задании в 995,1 тысячи. Всего в июне в Белоруссию было поставлено 1,005 миллиона тонн нефти при задании 2,002 миллиона.

Межправительственные договоренности предусматривают ежегодные беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн. Однако с начала нынешнего года оба НПЗ в Белоруссии работали с половинной загрузкой из-за того, что стороны с конца 2019 года не могли договориться о долгосрочных контрактах из-за ценовых разногласий.

В первом квартале поставлять нефть в Белоруссию начали нефтяные компании, входящие в группу "Сафмар". Кроме того, Белоруссия начала закупать нефть из альтернативных источников. В частности, Минск в этом году закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

В июле Белоруссия планирует закупить у российских нефтяных компаний 1,58 миллиона тонн нефти, сообщил в конце июня пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.