МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Пока никаких решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ после июля нет, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В настоящее время никаких решений нет о том, что готовятся какие-то изменения", — сказал Новак в ходе конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Он напомнил, что сейчас действуют текущие договоренности по ОПЕК+ на июль. Дальнейшие действия будут приниматься по итогам анализа выполнения сделки ОПЕК+ и ситуации на рынке.