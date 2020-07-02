МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бывший вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро сменил Павла Фёдорова на посту первого вице-президента "Роснефти", говорится в сообщении компании.

"Первым вице-президентом ПАО НК "Роснефть" назначен Дидье Касимиро", — отмечается в сообщении.

Федоров, с 2016 года занимавший пост первого вице-президента "Роснефти" по экономике и финансам, продолжит работу в компании в качестве советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента, подчеркивается в сообщении.